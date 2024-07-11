Для победы Украине нужно больше оружия.

Украина способна победить в войне против российских оккупантов, заверил в интервью Fox News министр обороны Украины Рустем Умеров.

"У нас есть план. Мы публично говорим, что нам нужно больше оружия. И колебания относительно передачи этого оружия и колебания относительно предоставления Украине разрешения (бить вглубь территории РФ - УНИАН) занимает время, которое является решающим. Но мы можем, мы способны это сделать", - пояснил Умеров.

Министр обороны Украины также прокомментировал удар оккупантов по больнице "Охматдет" в Киеве. Он пояснил, что для защиты гражданского населения Украине необходимо получить больше систем ПВО. Кроме того, Умеров также отреагировал на вопрос ведущего относительно того, что США воспринимают возможные удары Киева вглубь территории РФ как шаг к эскалации конфликта.

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"Россия уже эскалирует эту войну. Они не считаются с людьми, и поэтому они атакуют больницы и другие гражданские объекты. Мы хотим защитить людей. Мы хотим поражать только военные цели. Они обстреливают наши города и критическую инфраструктуру, убивая людей. Поэтому нам нужно больше ПВО и оружия для защиты наших людей", - добавил Умеров.

Разрешение на удары западным оружием по территории России

В мае США предоставили разрешение Украине на удары по территории РФ американским оружием. Впрочем, речь шла только о территории региона на северо-востоке. По мнению Defense News, такое разрешение от США изменило войну, но этого недостаточно.

По мнению военного эксперта Александра Мусиенко, сейчас отношение США к такому разрешению меняется. И вполне вероятно, что в ближайшее время Джо Байден объявит о положительном решении для Украины.

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