Украинские воины имеют успехи возле Авдеевки.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и село Орловка (Донецкая область, находится под Авдеевкой) сейчас в центре внимания. Стало известно, как возле этого населенного пункта "прокололись" российские захватчики.

На северо-восточных окраинах села вражеские штурмовые группы заблокированы, поделились сведениями с liga.net в отделе связей с общественностью оперативно-стратегической группировки войск "Таврия". По сведениям ОСГВ, там продолжаются бои в непростых условиях - россияне плотно "кроют" артиллерией, используют минометы и применяют FPV-дроны.

"Также враг вчера вечером вел штурмовые действия в направлении населенного пункта Бердичи (силами до двух мотострелковых взводов), но был отброшен с окраин села ударами украинских войск", - отметили в ОСГВ.

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Россияне много лет подряд пытались захватить Авдеевку и ценой колоссальных потерь зашли в фактически до основания разрушенный город на фоне того, что у украинских воинов возник "снарядный голод".

17 февраля стало известно, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский решил вывести наших защитников из города, чтобы сохранить их жизни. Процесс вывода войск из Авдеевки завершился в тот же день.

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