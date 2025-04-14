Он отметил, что в настоящее время набрать кого-то в классическую разведку стало сложно, а снайпер - это вообще отдельная история.

В начале войны людей было много и всем хватало, но сейчас уже другая тенденция.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал сержант роты снайперов Николай "Раптор". "У нас никогда не было недостатка. В разведке, например, всегда хватало. Но сейчас уже тенденция другая - все хотят быть операторами беспилотников. Условно говоря - в тепле, с пультом", - рассказал военный.

Он отметил, что в настоящее время набрать кого-то в классическую разведку стало сложно, а снайпер - это вообще отдельная история.

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"Чтобы им стать, раньше надо было пройти определенный путь. Сначала - пехота. Там ты получаешь базу, опыт, проверяешь себя. Если имеешь лидерские качества - идешь дальше: командир отделения или специализация. Если хочешь идти в глубину - выбираешь разведку. Побыл в разведке - если тебя это "затягивает", тогда уже можно думать и о снайпинге", - детализировал военный.

"Раптор" подчеркнул, что снайпер - это не просто стрелок, это - специалист высокого уровня. "Раньше мы могли себе позволить ждать, пока человек пройдет эти все этапы, созреет, и только тогда принимали к себе. А сейчас - нет. Сейчас мы работаем с теми, кого посылает нам судьба. И в то же время - не снижаем требований", - поделился реалиями военный.

"Раптор" рассказал, как у них проводится отбор кандидатов, и какие к ним требования. Он отметил, что когда человек приходит, ему обязательно задают ряд вопросов. "Дело не только в том, чтобы узнать, где и когда он воевал. Мне важно услышать, как он говорит. Я стараюсь "расшатать" человека до того момента, когда увижу его нутро - кем он является на самом деле. Потому что когда человек начинает говорить с тобой искренне, без блоков - вот тогда я понимаю, с кем имею дело. Зажатый человек - очень тяжелый в работе", - объяснил специфику работы военный.

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