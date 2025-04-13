И наоборот, по словам командира взвода, где командир некомпетентный, там наблюдается только СОЧ.

В ВСУ до сих пор распространена старая модель командиров и это составляет проблему. К тому же с появлением большого количества новых подразделений кого-то надо было назначать ими управлять.

Об этом сказал экс-нардеп, командир взвода ударных БПЛА MURAMASA 109-й бригады ТрОЕгорФирсов в интервью Украинской правде."Представьте себе офицера 55 лет, который 15 лет прослужил в военкомате, 10 лет в 90-х проработал начальником какого-то склада, немного таксовал, а сейчас он возглавил батальон и в его подчинении, например, полтысячи человек. Как он может их промотивировать? Как он может им дать совет? Он не знает абсолютно ничего! Но у него есть звание и поэтому он стал главным. К сожалению, таких случаев очень-очень много", - объяснил ситуацию военный.

Фирсов добавил, что сейчас эта система начала очищение от таких командиров, но этому была большая цена.

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"Там, где есть современный командир, подразделение взлетает в топ по результативности. Но таких командиров сейчас большой дефицит. И это тоже проблема", - констатировал военный.

Если говорить о главных сержантах, отметил Фирсов, то они должны не только ругать бойцов, но и защищать - перед военной службой правопорядка, перед старшим командиром, даже если был "залет".

"Моя ценность как главного сержанта заключалась как раз в том, что я был всегда за ребят, которые в любой ситуации могли мне рассказать о проблеме", - рассказал командир взвода.

Он добавил, что не менее важным является и отношение к подчиненным во время выполнения задач. "Уважение и доверие - ключевые вещи, на которых должна строиться работа подразделения. Командир должен быть менеджером и ментором. Ты также должен слушать ребят и где-то, возможно, даже коллективно принимать решения, потому что это тоже важная история", - поделился военный.

По СОЧ военный отметил, что сейчас по официальной статистике, есть более 100 тыс. таких случаев.

"Это очень много. Большая часть этих людей ушла в СОЧ или из-за долбо***зма командования, или из-за недоработки в части морально-психологического обеспечения. То есть когда долб***б-командир дает херовые приказы или ведет себя полностью неадекватно, это приводит к тому, что парень ставит автомат и говорит: "Спасибо. До свидания". И сейчас стоит огромная задача, как возвращать этих бойцов с СОЧ", - сказал военный.

"Не хочу расписываться за всех, но хочу вам сказать, что в целом к СОЧ-шникам в армии нет какого-то негативного отношения", - подытожил он.

Проблема СОЧ в армии

В конце прошлого года в Третьей штурмовой озвучили четкий план, как решить проблему СОЧ. Там отмечали, что одной из причин СОЧ в Украине является отсутствие определенных сроков службы. Впрочем, эту проблему решить невозможно.

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