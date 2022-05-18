Пока ракетный удар по мосту противника выглядит нереальным, полагает руководитель Института Черноморских стратегических исследований.

Руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко не считает, что сейчас украинская сторона имеет возможность нанести удар по построенному Россией Крымскому мосту.

Сейчас ракетный удар по мосту оккупантов выглядит нереальным, рассказал эксперт в эфире телемарафона.

"Если взять циркуль, поставить его ножку на Крымский мост и провести окружность радиусом 280-300 километров, то мы попадаем на линию фронта, которая проходит возле Запорожья. То есть, на сегодняшний день при этой конфигурации линии фронта ракетный удар по Крымскому мосту выглядит нереальным…", - сказал Клименко.

По его словам, такой удар будет на придельной дальности ракетных установок и при не очень благоприятных условиях для размещения вооружения.

"…Поэтому, я не думаю, что сейчас это (ракетный удар по Крымскому мост - Ред.) возможно", - полагает руководитель института.

Напомним, Россия в 2014 году захватила Крым, а потом построила мост, который соединяет его с РФ. Российская сторона превратила курортный полуостров в военную базу.

24 февраля текущего года российские войска вторглись на материковую часть Украины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов говорил, что при возможности Украина атакует Крымский мост.

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