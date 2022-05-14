Войной против Украины в РФ командуют не военные, отметил эксперт.

Решение властей Российской Федерации во время войны в Украине любой ценой добиться выхода на границы Донецкой и Луганской областей является политическим.

Сейчас в Украине наблюдаются последствия того, что войной командуют российские политики, а не военные, рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире FREEДОМ.

"…Мы с вами наблюдаем реальный результат, когда политики командуют войной. Не военные, а именно политики. Есть политическое решение - выйти на границы Донецкой и Луганской области, какой ценой - это неважно…", - заявил собеседник.

Жданов также указал на инсайдерские сведения насчет потерь РФ в Украине в начале войны.

"…была инсайдерская информация, она появилась буквально после первой же недели войны, когда блицкриг не получился и, по некоторой информации, Герасимов (начальник Генштаба вооруженных сил России Валерий Герасимов - Ред.) доложил Путину (российский президент Владимир Путин - Ред.) о количествах потерь. Тогда количество потерь исчислялось 7 или 8 тысяч убитыми… на что Путин сказал, что 30 тысяч потерь в этой "операции" - это не та цена, которую мы получим в результате победы…", - отметил эксперт.

Напомним, рано утром 24 февраля войска РФ вторглись на украинскую территорию. Российские власти назвали войну в Украине спецоперацией для "денацификации" наших земляков.

Противник сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирных людей, в частности, в Киеве, Чернигове, Харькове, Львове, Николаеве, Днепре, Мариуполе и Одессе.

В апреле президент Владимир Зеленский сказал, что российская сторона в Украине потеряла больше бойцов, чем СССР за 10 лет войны в Афганистане.

Позже появилась информация, что Россия хочет выйти на границы так называемых "ДНР" и "ЛНР".

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