У РФ осталось очень мало "Калибров", поделился эксперт.

Полковник Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юлий Мамчур сообщил, что если Российская Федерация буде каждый день запускать до 10 ракет, то нашей стране на три года обеспечены воздушные тревоги.

Украинская сторона только сама отдала РФ 500 ракет, рассказал Мамчур в эфире канала "Украина 24".

"…только 500 ракет мы сами отдали… их (ракет в РФ - Ред.) достаточно для того, чтобы по 5-10 ракет запускать каждый день, и на три года у нас воздушные тревоги обеспечены…", - сказал собеседник.

Полковник добавил, что у России сейчас осталось очень мало крылатых ракет "Калибр".

"…у России сейчас остались основные ракеты воздушного базирования, "Калибров" очень мало, и мы знаем, что большая часть их находится на кораблях, два из которых уже повреждены…", - заявил Мамчур.

Напомним, войска России вторглись в Украину рано утром 24 февраля.

Сначала противник бомбил военные объекты, а потом атаковал мирных жителей в ряде населенных пунктов. Перед угрозой вражеской атаки в воздухе в Украине объявляют воздушную тревогу.

В начале мая президент Владимир Зеленский сказал, что РФ уже выпустила по украинской территории почти 2 тысячи ракет.

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