Если Китай решит помогать РФ, Кремль может вынудить Украину сесть за стол переговоров, заявил эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов назвал самый худший вариант развития войны. Изменить ситуацию в худшую для Украины сторону может Китай.

"Если Китай возьмется помогать техникой и вооружением Российской Федерации, то конфликт может принять затяжной характер. И это действительно может привести к тому, что Россия вынудит нас садиться за стол переговоров. Это самый худший вариант, который может быть на сегодняшний день, - заявил он. - Я думаю, именно поэтому президент Зеленский поехал сейчас в это европейское турне - выбить максимум вооружения".

По его мнению, сейчас у Украины есть шанс "опередить Китай":

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"Если Китай втихаря решит помогать России, по непроверенным данным, это может случиться, у нас есть шанс нанести разгром и выйти на границы 91-го года до конца 2023-го. А потом можно будет вводить иностранный контингент".

Жданов уверен, что международный контингент будет гарантией для Украины в том случае, если Россия попытается напасть еще раз: "Это может нас спасти".

Обострение между Китаем и США - новости

Напомним, недавно над территорией США сбили огромный воздушный шар или аэростат Китая. В Пентагоне заявили, что китайский аппарат, вероятно, выполнял разведывательные задачи.

Китай выразил протест против действий США в связи с этим инцидентом: "Китай категорически не одобряет и протестует против нападения США на гражданский беспилотный аэростат с применением силы".