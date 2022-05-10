Противник сейчас контролирует почти всю Луганщину, отметил бывший ротный "Айдара".

Принципиально важным для оккупантов в Украине является выход к захваченным территориям Донбасса - самопровозглашенным "ДНР" и "ЛНР".

На выход к "ЛДНР" направлены основные усилия противника, рассказал бывший ротный батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире национального телемарафона.

По его словам, в Луганской области враг контролирует около 96% территории.

"…Насколько я могу судить, все-таки для наших противников является принципиально важным выйти к административным границам Донецкой и Луганской областей, или как они это называют, к границам сказочных "республик". На это направлены их основные усилия", - заявил собеседник.

Напомним, рано утром 24 февраля войска РФ вторглись в Украину.

Враг бомбил военные объекты, а потом обстреливали и гражданские. В ООН сообщали, что в нашей стране уже подтверждена гибель 3 381 человека, но реальное число жертв войны может быть намного выше.

В начале мая бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес спрогнозировал, что скоро будут изменения в противостоянии.

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