По словам эксперта, россияне продвигаются в Донецкой области медленно.

Российские оккупанты проводят свое наступление на Покровском направлении на пределе собственных возможностей, считает капитан 1 ранга запаса ВМС ВСУ, стратегический эксперт компании "Соната", заместитель начальника штаба ВМС ВСУ в 2004-2020 годах Андрей Рыженко.

"Сейчас фактически на фронте россияне выполняют свою оперативную задачу - захват Донецкой и Луганской областей. Ничего не изменилось. Особенно их интересует Покровск. Это экономическая цель. Поскольку известно, что в Покровске расположены шахты с коксующимся углем", - отметил эксперт в эфире "Еспресо".

По его словам, армии РФ важно захватить Покровск с экономической точки зрения, ведь таким образом они заберут с рынка конкурента из металлургической отрасли. Он напомнил, что это связано с тем, что до полномасштабного вторжения Украина входила в десятку самых развитых стран в металлургической отрасли.

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"Россияне действительно продвигаются в Донецкой области, хотя и делают это медленно. Мне неизвестна подробная информация о составе сил, которые действуют, в частности, на Покровском направлении, но россияне уже действительно на грани своих кульминационных возможностей. Это предел, после которого они уже не способны развивать наступление и вообще проводить наступательные операции. На это указывает ряд факторов. В частности, экономическая ситуация в России. Ведь, несмотря на заявления российского руководства, их экономика уже подает тревожные сигналы. Военная ситуация не лучше, потому что если у них все так было бы хорошо, то Путин не попросил бы у КНДР военной помощи", - подчеркнул эксперт.

Ситуация в Донецкой области - последние новости

Ранее в ОСУВ "Хортица" ответили, захватили ли россияне Великую Новоселку, что в Донецкой области. Там отметили, что сейчас на Новопавловском направлении продолжаются тяжелые оборонительные бои.

В то же время аналитики DeepState сообщили, что россияне оккупировали Временку и продвинулись в Донецкой области. Также враг продвинулся в Большой Новоселке, Торецке, Котлино, у Надиевки, Петропавловки и Котлино.

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