Пострадавшие госпитализированы, им оказывают всю необходимую медпомощь.

Российские оккупанты ударили дроном-камикадзе по машине в Никополе, в авто находились люди, есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

По его словам, в результате удара погибли 12-летняя девочка и женщина 25 лет, ранены два человека - 4-летняя девочка и 25-летний мужчина.

"Такие последствия вражеской атаки по Никополю. Нелюди попали дроном-камикадзе по машине, в которой находились люди. Пострадавшие госпитализированы. Ребенок - "тяжелый". Обоим оказывают всю необходимую медпомощь", - констатировал Лысак.

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В зоне досягаемости украинских дронов 42 склада, в которых находятся российские боеприпасы. Об этом сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По его словам, сейчас украинские бойцы отрабатывают цели с максимальной наполненностью.

Как сказал эксперт, с учетом дальности поражения наших дронов-камикадзе 2 500 километров в этой зоне расположено 42 склада, "но не все они заполнены на 100% и даже на 50%, а некоторые и вовсе - опустошены".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление об ударах по крупным арсеналам России. По его словам, на складе, который поразили бойцы СБУ, хранились тактические ракеты и управляемые авиабомбы.

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