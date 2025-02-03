Аналитики зафиксировали подтвержденные успехи российской армии в трех населенных пунктах на разных оперативным направлениях.

Российские оккупанты продолжают давить на всей линии боевого соприкосновения. За прошедшие сутки захватчики имели успех в по меньшей мере трех населенных пунктах.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, который отслеживает актуальную информацию на фронте.

По данным наблюдателей, враг продвинулся в Серебряном, Дачном и возле Колодязей. Все эти населенные пункты территориально расположены в Донецкой области.

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Война в Украине - главные новости с фронта

Как сообщал УНИАН, Российские оккупанты все больше сосредотачивают свое внимание на Андреевке Донецкой области. Недавно там образовался "красный анклав".

Ранее 110 ОМБр сообщила, что в Великой Новоселке, что в Донецкой области, россияне не могут дальше продвигаться, ведь попали в "огневой мешок". Сейчас в этом населенном пункте активно работает украинская аэроразведка, которая фиксирует передвижения и местонахождение оккупантов.

Также стало известно, что в Украине создают мощную систему защиты от российских дронов. В эту систему будут интегрированы ранние разработки компании "Атлас", которые уже продемонстрировали свою эффективность на фронте.

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