Глава Авдеевской ГВА отметил, что в результате атак со стороны оккупантов гибнут и получают ранения мирные люди.

Российские оккупационные войска массово обстреливают Авдеевку Донецкой области управляемыми авиабомбами. Об этом сообщил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

"УАБы ориентировочно в конце лета начали лететь в город, в начале сентября. До этого были ФАБы, НУРСы и просто ракеты. За 2023 год в Авдеевку прилетело около 150 УАБов, по-моему, 146. С 1 января за 8 дней – 132 УАБа", – рассказал он в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, оккупанты преимущественно бьют по центральной части города, где сконцентрированы многоэтажные дома. Под вражеским огнем также находится старая часть Авдеевки, админздания и тому подобное.

Видео дня

"В последнее время участились варианты, что они пытаются попасть именно в дорогу, перебить дорожное полотно", – добавил Барабаш.

Глава Авдеевской ГВА отметил, что в результате атак со стороны оккупантов гибнут и получают ранения мирные люди.

Удары РФ по Украине

Утром в субботу, 13 января 2024 года, российские оккупационные войска в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Украине. На украинские города летели Shahed-136/131, ракеты "Кинжал", Х-101, Х-555, Х-55 и т.д. Для атаки враг применил стратегические бомбардировщики Ту-95МС.

В Воздушных силах сообщили, что всего было зафиксировано 40 средств воздушного нападения противника. Уничтожено 7 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и одну – Х-59. Более 20 из всех перечисленных средств воздушного нападения, не попавших в статистику сбитых, не достигли своих целей благодаря работе РЭБ.

Вас также могут заинтересовать новости: