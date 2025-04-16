Чиновник лично не пострадал, но известно о ранении одного херсонца, который был госпитализирован.

Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко попал под российский артиллерийский обстрел во время записи обращения к гражданам. Об этом свидетельствует видео, обнародованное им в Telegram.

"После попадания КАБов в Центральном районе Херсона попал под обстрел российских террористов. Спасла наша херсонская земля", - отметил Мрочко.

В то же время, начальник Херсонской ОГА лично не пострадал.

Видео дня

Он отметил, что захватническая армия РФ не дает пока полноценно начать ликвидацию последствий обстрела управляемыми авиационными бомбами.

Отдельно Мрочко сообщил, что в больницу доставлен 61-летний мужчина, который получил взрывную травму и осколочное ранение ноги в результате утреннего артобстрела Центрального района.

"Во время российской атаки он был в квартире. Медики оказывают необходимую помощь пострадавшему", - добавил Мрочко.

Как сообщал УНИАН, российские захватчики регулярно обстреливают Херсон. Это приводит к разрушениям и жертвам среди мирного населения.

13 апреля россияне ударили по жилой застройке Херсона, в результате чего погибла 62-летняя херсонка, 47-летний мужчина получил ранения.

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