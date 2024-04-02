Сейчас у РФ остается около 950 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня, отметил представитель ведомства.

Весной 2024 года Россия планирует провести еще 2-3 массированных атаки по Украине, сообщил представитель ГУР Вадим Скибицкий, передает "РБК-Украина".

По его словам, россиянам нужна определенная пауза, поскольку запасы их ракет истощаются, однако враг пытается держать их на уровне 900 единиц.

"Сейчас у России, по нашей оценке, остается около 950 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня с дальностью более 350 км. Мы наблюдаем тенденцию, что они, как правило, стараются держать свои запасы на уровне не менее 900 ракет. Россияне уже приближаются к этому лимиту", - сказал он.

Он добавил, что по данным ГУР, Россия планирует произвести около 40 ракет Х-101 в апреле.

"Мы прогнозируем, что россияне смогут провести еще несколько массированных атак (2-3 - именно массированных), а дальше будут вынуждены снова взять некоторую паузу для накопления ракет и "шахедов". Однако отдельные локальные обстрелы могут при этом продолжаться", - добавил Скибицкий.

Массированные атаки России - прогнозы

Напомним, как заявила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, россияне переориентируются для продолжения массированных атак по Украине:

"Мы знаем, что ракетоносители у врага есть. Они снаряжены и заведены в пункты базирования. Их готовность очень высокая. 2-3 часа достаточно для того, чтобы они оказались на боевом дежурстве. Мы уже видели, что во время подготовки к массированным ракетно-дронным атакам враг выводил ракетоносители, в том числе и подводные, на дежурство".

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