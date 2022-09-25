Накануне росСМИ сообщили, что украинские военнопленные в устной форме "просили" разрешить им воевать в добровольческом казачьем батальоне.

Россия может заставить воевать на своей стороне украинских военнопленных.

К такому выводу пришли аналитики американского Института исследования войны (ISW).

Отмечается, что страна-агрессор может сделать это, несмотря на грубое нарушение Женевской конвенции, согласно которой ни один военнопленный не может быть в любое время отправлен или задержан в районах, где он может подвергаться огню зоны боевых действий.

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В институте напомнили, что 24 сентября российские государственные СМИ сообщили, что украинские военнопленные, содержащиеся в бывшей Еленовской колонии, в устной форме "просили" власть так называемой "ДНР" разрешить им воевать в добровольческом казачьем батальоне "Богдана Хмельницкого".

Россияне готовят кровавую провокацию

По информации военно-политического обозревателя Александра Коваленко, российские войска готовят информационно-психологическую операцию (ИПСО) с последующей кровавой провокацией.

РФ собирается объявить, что военнопленные ВСУ, находящиеся в Еленовке, якобы готовы воевать на стороне российских войск. После этого пленных ликвидируют, отметил эксперт:

"В первом случае, была просто попытка свалить массовое убийство пленных, на некий удар ВСУ. Сейчас ведется подготовка к более продуманной провокации, в несколько этапов".

Как известно, в ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии в Еленовке в результате взрыва было разрушено здание, где содержались украинские военнопленные.