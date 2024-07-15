По словам Романенко, эти бомбы нужно уничтожать на складах.

Основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал, как бороться с применением Россией бомб ФАБ-3000 против Украины.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос относительно обнародованного российским министерством обороны видео, где самолет Су-34 наносит удар бомбой ФАБ-3000 по украинскому населенному пункту.

"Это постепенное наращивание усилий. Поднятие своего потенциала поражения такого рода бомбами фугасными. Они стали управляемыми, более точными. И за счет принадлежности летят на большее расстояние. И это наносит серьезные поражения объектам Сил обороны Украины", - отметил Романенко.

Видео дня

По его словам, такая проблема существует еще с прошлого года.

"Но россияне повышают мощность применения в бомбах. То есть 250 килограммов, 500, тонна, 1,5. Сейчас эта мощь возрастает до трех тысяч", - отметил эксперт.

Романенко добавил, что Украина знает, как с этим бороться.

"Нужен инструмент для того, чтобы воплощать его в жизнь. Те бомбы надо уничтожать, во-первых, на складах. С принадлежностями. И были удары соответствующие наших беспилотных ударных аппаратов. Во-вторых, на земле надо уничтожать на аэродромах носители и эти бомбы. Отдельно, например, Су-34 или когда присоединены эти бомбы к ним. Но на земле. И в-третьих, их уничтожать носители. Такие как Су-34 уже с бомбами в воздухе", - сказал он.

Генерал-лейтенант привел пример, что эффективно делать это можно было бы зенитно-ракетными комплексами, такими как SAMP/T и Partiot. Романенко добавил, что речь идет о дальности 100-150 километров.

"А также можно было бы уничтожать за счет повышения нашего потенциала противовоздушной обороны. С заходом самолетов 4+ поколения. Это не только F-16, а также Gripen", - отметил Романенко.

Среди прочего, он также добавил, что для уничтожения вражеских целей в воздухе, на земле и на море, нужно вводить в действие шведские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения.

"Это существенно улучшит эффективность применения наших средств поражения", - пояснил эксперт.

Использование ФАБов Россией

Ранее издание ASTRA сообщило, что для противодействия украинским ПВО россияне начали модернизировать советские ФАБы комплексами универсальных модулей планирования и коррекции, после чего на них появляются крылья и спутниковое наведение, которые позволяют запускать бомбы прямо с российской территории.

Издание указало, что на днях было обнародовано подтверждение использования крылатой ФАБ-3000 в Украине. Цифры в названии таких бомб обозначают общий вес - в ФАБ-3000 около половины веса составляет взрывчатка. На обнародованном росСМИ видео 3-тонную бомбу запускает истребитель Су-34.

Вас также могут заинтересовать новости: