Подчеркнул, что о Днепропетровской и Черниговской областях речь не идет.

Российская Федерация готовится к мощному весенне-летнему наступлению, чтобы как можно больше захватить территории Украины и на переговорах диктовать свои условия. Такое мнение высказал политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов в эфире "Фабрики новостей".

Он отметил, что сейчас продолжается из России наступление на Харьковскую и Сумскую области, но украинские военные держат оборону.

"Относительно наступления на Черниговщину, то у меня такой информации нет. У россиян нет лишних резервов, чтобы идти на отчаянные штурмы на Курщине, терять ежедневно большое количество личного состава и техники под Покровском, безуспешно сражаться за Часов Яр и Торецк и еще где-то концентрироваться на Черниговщине", - подчеркнул Сазонов. Он отметил, что на Черниговщине такая рельефная природа - болота, густые леса, что техника там нормально не пройдет. При этом добавил, что это "рай для ДРГ", потому что есть где прятаться. "Большое наступление на Черниговщине по двум-трем путям, которые есть? Мы просто разберем дронами, артой или ракетой их на куски, поэтому это нет", - сказал военный.

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Сазонов также отметил, что ни о каком наступлении на Днепропетровщину речь не идет. "Они хотят окружить Покровск. У них не получается, они остановлены. Они уже кричат, что у них в окопах нет людей. Поэтому какой Днепропетровск (речь идет о городе Днепр - УНИАН), какая Днепропетровская область?", - сказал он. При этом добавил, что даже если бы россияне махнули бы рукой на Покровск и полезли в Днепропетровскую область, захватив там две посадки и небольшой населенный пункт, то это бы не имело никакого влияния на переговоры.

Сазонов отмечает, что российский диктатор Владимир Путин тянет с переговорами до осени, потому что еще верит, что для его армии будет какое-то чудо - ВСУ "сломаются", рухнет фронт и они пролезут, захватят большой кусок территории Украины и смогут диктовать условия.

Сазонов сказал, что на сегодня трудно четко назвать сроки мощного российского наступления. "Сейчас трудно сказать где это наступление будет. Это может быть в Донецкой области Константиновское или Лиманское направления, возможно будут давить на Покровск, что менее вероятно. А возможно это будет попытка прорваться с Лиманского направления и окружить Донецкую область", - отметил он. При этом не исключил, что белорусско-российские учения могут быть стартом для рывка на территорию Украины. "Но мы там ждем их. Это я знаю от ребят, которые там на границе. Очень просто не будет",- подчеркнул военный.

По его словам, последнее большое наступление, попытка сломать украинскую армию, чтобы диктовать условия на переговорах, точно будет и речь идет о весенне-летней кампании.

Как сообщал УНИАН, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 12 апреля проинформировал, что российские оккупанты с начала 2025 года понесли рекордные потери на фронте во время попыток наступления.

По словам Сырского, с начала этого года общие потери личного состава российских захватчиков достигли 140 650 человек.

По прогнозу издания The Telegraph, летнее наступление России обречено на провал. Аналитики считают, что амбиции российского диктатора Владимира Путина по захвату новых территорий не реализуются из-за многочисленных проблем, слабой организации и нехватки техники в российской армии.

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