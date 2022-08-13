Он отмечает, что хотя и будут контратаки и контрнаступления, не верит, что ни одна из сторон в этом году предпримет решительные действия.

В этом году ни Россия, ни Украина, скорее всего, не достигнут значительных военных успехов.

Такой прогноз по войне-2022 озвучил глава военной разведки Великобритании, генерал-лейтенант Джим Гокенхалл, передает BBC.

Он подчеркнул, что в возглавляемом им ведомстве внимательно следят за потенциальным использованием Кремлем ядерного оружия.

"Нам следует остерегаться думать в бинарных терминах – что люди выигрывают или проигрывают – или думать, что это тупик", - отметил Гокенхалл.

Вместе с тем по данным разведки Британии, между российским политическим и военным классом не хватает доверия, а вот сила западного единства и украинское сопротивление превзошли ожидания.

"Так же превзошли ожидания и неудачи российской армии, чье командование, контроль и логистика были "плохими"", - предполагает он.

Российская армия так же пострадала от политического вмешательства: от стратегического до тактического уровня, добавляет он. Между российским политическим и военным классом не хватает доверия, и генерал Гокенхалл говорит, что он удивлен тем, что Москва испытала все эти проблемы одновременно.

По его словам, Россия явно пытается увеличить силы после значительных потерь на поле боя.

"России приходится передислоцировать часть своих войск с Донбасса на юг, где она подвергается значительному давлению со стороны украинских сил в Херсоне и вокруг него", - утверждает Гокенхалл и добавляет: "Нереалистично ожидать решающего сдвига на юге в ближайшие месяцы".

Он отмечает, что хотя и будут контратаки и контрнаступления, не верит, что ни одна из сторон в этом году предпримет решительные действия. Поэтому ожидает, что война в Украине будет длительной.

Война в Украине: прогноз

Напомним, украинский генерал-майор Дмитрий Марченко спрогнозировал, что горячая фаза развязанной Россией войны против Украины может закончиться до конца текущего года.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что развязанная Россией война против Украины не закончится в 2022 году.

Ранее бывший главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что война России против Украины, скорее всего, завершится через четыре-шесть месяцев и превратится в своеобразный замороженный конфликт.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников считает возможным закончить войну с Россией до конца этого года.

В Институте изучения войны в то же время говорят, что Кремль готовится к затяжной войне с намерением захватить гораздо большую часть Украины, чем Донбасс.

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