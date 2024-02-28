Бердичи, Орловка, Тоненькое - не единственная линия, которую штурмует враг.

Российская армия расширила атаки на 5 поселков на Авдеевском направлении. К линии обороны Бердичи - Орловка - Тоненькое добавилось Первомайское и Невельское.

В этих районах Россия 20 раз пыталась достичь преимущества. Детали уточнил Генштаб ВСУ в своей вечерней сводке.

"На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 20 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области", - говорится в отчете.

По данным ведомства, РФ также пыталась давить авиацией в районах населенных пунктов Александрополь, Очеретино, Новобахмутовка, Новоселовка Первая, Орловка, Нетайлово Донецкой области (там были обстрелы).

Всего за боевые сутки произошло 79 боевых столкновений с армией оккупантов.

На Купянском направлении пришлось сдерживать 1 атаку - свой огонь РФ направила в район населенного пункта Табаевка, где, как известно, ранее закрепились ВСУ.

На Лиманском направлении в течение суток отбито 6 атак. Боевые действия продолжались в районе населенных пунктов Терны, Ямполовка Донецкой области и Белогоровка Луганской области. Там враг также "прощупывал" оборону украинской армии.

На Бахмутском направлении попытки наступления РФ разворачивались в районах населенных пунктов Ивановское и Клещеевка Донецкой области (было сдержано 8 атак).

На Новопавловском направлении Россия 25 раз пыталась прорвать оборону ВСУ. Армия Украины сдерживала врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Урожайного.

На Ореховском направлении оккупанты не ослабляют давление восточнее Роботино Запорожской области - там сдержана 1 атака.

На Херсонском направлении РФ прибегла к 3 попыткам вести штурмы. Бойцы ОСУВ "Одесса" не позволили оккупантам занять важные плацдармы левобережья Днепра.

Жорин сказал о грустном касательно Авдеевки

Сегодня заместитель командира третьей отдельной штурмовой бригады, которая держала Авдеевку до отступления ВСУ, сообщил: Россия бросила туда столько сил, что хватит еще на несколько таких городов.

По его словам, враг понес огромные потери, но в то же время чрезвычайно быстро закрывает соответствующие дыры. В частности, в день на одну позицию могут привезти 150-200 человек, пояснил он.

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