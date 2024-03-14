Пока это намерение россиянам не удается реализовать.

Российские захватчики пытаются захватить населенные пункты Тоненькое и Невельское в Донецкой области. Пока их намерения не имеют успеха.

"Сейчас у низ два таких активных направления. Это Ласточкино-Тоненькое с целью захвата Тоненького. И также в районе Пески-Невельское для дальнейшего завладения населенным пунктом Невельское. Но все попытки отбиты. Все их штурмы. Но они сунутся, пытаются закрепиться и таким образом в дальнейшем развивать наступление", - рассказал офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий сказал в эфире телеканала "Киев24.News".

По его словам, оккупанты этими усилиями пытаются сковать действия подразделений Сил обороны Украины и не давать возможности перегруппироваться.

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"Мы видим намерение, но это у них не получается", - подчеркнул офицер.

Ситуация на фронте по состоянию на 14 марта - главные новости

13 марта глава Украинского центра безопасности и сотрудничества, военный эксперт Сергей Кузан отметил, что оккупантам уже не удастся проводить так называемые "мясные" штурмы на Авдеевском направлении без пауз. Оккупанты уже потеряли резервы, которые должны были бы дойти до Карловского водохранилища.

В свою очередь Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что за минувшие сутки, 13 марта, на фронте произошло 79 боевых столкновений. Только на Авдеевском направлении воины отбили 20 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области.

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