Госсекретарь США также отметил, что война в Украине затянулась, поэтому необходимы переговоры и уступки с обеих сторон.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что будущее Украины под угрозой из-за войны и массовой эмиграции населения. Об этом американский чиновник заявил в интервью для Мегин Келли.

Рубио отметил, что война в Украине затянулась. По его убеждению, необходимы переговоры и уступки с обеих сторон.

"Украина отброшена на 100 лет назад, а ее будущее под угрозой из-за миллионов граждан, выехавших за границу", - отметил Рубио.

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Он также обвинил администрацию предыдущего президента США Джо Байдена в том, что она ввела Киев в заблуждение, убеждая, что Украина сможет "вернуться к тому, какой она была в 2012 или 2014 году - до того, как россияне забрали себе Крым".

"С точки зрения президента (Дональда Трампа - УНИАН), это длительный конфликт и его надо завершить", - отметил Рубио, добавив, что и Украина, и Россия должны чем-то уступить.

Переговоры по миру - последние новости

Как сообщал УНИАН, сегодня Путин заявил, что Владимир Зеленский не является легитимным президентом, поэтому не может подписывать документы по завершению войны с Россией.

Также кремлевский правитель сказал, что война могла бы закончиться еще в 2022 году, если бы Украина просто "ушла" с Донбасса.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский посоветовал мировым лидерам не повторять ошибок прошлого и дожать Россию до настоящего мира.

Эти заявления прозвучали на фоне обещаний нового президента США Дональда Трампа закончить войну. Как пишет Politico, сейчас в Киеве не верят, что он сможет заключить выгодное соглашение о прекращении войны.

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