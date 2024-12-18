Военный поделился, как россияне преодолевают 20 км к позициям без четкой логистики и обеспечения минимальных условий.

Российские солдаты часто пешком преодолевают огромные расстояния к позициям, пьют воду из рек, лишены теплых вещей, но идут на штурмы. Об этом в интервью hromadske рассказал командир батальона бригады "Буревий" Константин Вахрамеев.

По его словам, большинство пленных россиян, с которыми он имел дело, - это бывшие заключенные. Вторая значительная часть - люди, которые жалуются на кредиты, семейные трудности, необходимость зарабатывать деньги.

"Некоторые говорят, что их заставили идти на войну прямо из исправительной колонии, но это лишь часть правды. Многие сознательно пошли воевать за деньги, а кто-то поддался влиянию идеологии или пропаганды, которая в России работает гораздо эффективнее, чем в Украине", - отмечает военный.

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Ему интересно, как российские солдаты вообще соглашаются на такие бессмысленные штурмы, ведь они буквально бегут друг за другом, даже через тела своих погибших, и пытаются достичь поставленной цели любой ценой.

"У меня иногда возникает вопрос: как их там заставляют всех так штурмовать? Они бегут друг за другом, и погибают, а те, кто позади, - переступают и бегут дальше. И все равно до конечной точки они пытаются доходить", - говорит комбат.

Он рассказывает, что многие из них преодолевают огромные расстояния к позициям: "Например, солдат высаживают в населенном пункте в 20 километрах от передовой, и они идут пешком пять дней к боевым позициям. В дороге они лишены базовых вещей - нет эвакуации, медицинской помощи, нормального питания или воды. Пьют воду из рек, собирают что-то по дороге, но все равно выполняют приказ".

Вахрамеев добавляет, что нашему бойцу поставить такую задачу было бы значительно сложнее, ведь трудно представить, чтобы солдат ВСУ согласился пешком пройти 20 километров, без четкой логистики и обеспечения хотя бы минимальных условий.

"У нас бы, например, тем солдатам, которых я знаю, мне кажется, было бы немножко трудно поставить задачу: "Иди 20 километров, там где-то в населенном пункте найдешь что-то поесть, во что-то переоденешься". Были такие пленные, что мы их ловили в домах. Они искали теплые вещи или что-то поесть", - поделился комбат.

По его словам, потери у россиян огромные. По перехватам слышно, как они жалуются на это. Оккупанты отмечают, что их атакуют артиллерия, дроны, и многие не доходят к боевым позициям, но пополнение поступает постоянно. Тактика россиян базируется на постоянном накоплении живой силы.

"Есть те, что доходят, и им потом командир подразделения по рации говорит: "Давай, встречай еще шесть таких". Три дошли - ему еще шесть отправляют. Из тех шести два или три дойдет. Такая у них система накопления - собираются в этих кустах и сидят там, бомжуют в тех ямах", - рассказал Вахрамеев.

Он отмечает, что у россиян возможностей для ротации больше, чем у ВСУ. То есть украинцам заменить целый батальон сложнее, хотя и пытаются сделать это максимально эффективно. Но провести полноценную ротацию очень трудно.

"Не представляю, как забрать батальон с направления и поставить второй батальон. Это такая проблема", - отмечает командир батальона.

Война в Украине - последние новости

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что численность российской группировки войск в Украине постоянно растет и ситуация на линии фронта очень напряженная.

По его словам, конфликт достиг такого технологического уровня, что теперь можно говорить как о противостоянии технологий, так и о противостоянии вооруженных сил. Это значительно повлияло на тактику, которую используют войска на поле боя.

Сырский также отметил, что у ВСУ есть стратегия защиты от противника, который превосходит по военной мощи, вооружению и солдатам.

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