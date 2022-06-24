По его словам, чем дольше украинские войска держат Северодонецк, чем больше будут держать восток, тем больше погибнет россиян.

Северодонецк стал для оккупантов "большой жвачкой", что может помочь ВСУ в освобождении юга Украины.

Такое мнение высказал военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак в эфире телемарафона.

"Чем дольше украинские войска держали этот город, чем больше будем держать восток, тем больше погибнет россиян, тем больше они оставят там военной техники, больше своих сил, тем реальнее освобождение юга. Это как большая жвачка, куда россияне влипли, они просто не могут оторваться, мы их держим максимально, а в это время на юге мы шарим по их карманам, вынимать всё, что возможно, они не могут туда перебросить свои резервы. То есть мы можем двигаться южнее, перекрыть Крым и дальше против часовой стрелки пойти на Запорожье и восток", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что защитники Северодонецка получили команду отходить на новые позиции. В то же время ни в Генштабе, ни в Минобороны о таком приказе пока не сообщают.

Известно, что российские войска при поддержке авиации наступают по всем направлениям в районе Северодонецка и Лисичанска.

Что известно о будущем освобождении Херсона

Экс-нардепы Игорь Мосийчук и Виталий Куприй отдельно друг от друга заявили вечером, 22 июня, о якобы занятии украинскими военными четырех улиц Херсона.

Политики ссылались на свои "источники".

В свою очередь, советник главы ОП Алексей Арестович, комментируя распространенную экс-нардепами информацию, заявил, что Банковая ее "ни подтверждает, ни опровергает".

Согласно сводке Генштаба, оккупанты усиливают оборонительные позиции в южном регионе и в ближайшее время попытаются начать штурм, чтобы выйти на админграницу Херсонской области.

В Минобороны заявили, что слухами о занятии ВСУ отдельных улиц Херсона или переброске оружия на отдельные направления политики лишь вредят Вооруженным силам.

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