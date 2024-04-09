По словам Плетенчука, у РФ осталось 10 малых ракетных кораблей вроде "Серпухова".

Пожары на кораблях "Екатерина Великая" и "Серпухов", которые произошли накануне, имеют нечто общее, заявил в эфире телемарафона спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.

"Во-первых, это российское разгильдяйство. Во-вторых, эти корабль и судно объединяет то, что они служат для воплощения российских амбиций. В последнее время имеет место риторика РФ о разведке новых территорий на Севере. Для них эти арктические программы важны. Но в начале полномасштабной войны они перебросили свою арктическую команду сюда, где они были сожжены в Украине", - сказал Плетенчук.

Кроме того, спикер рассказал о состоянии "Серпухова" после пожара: "Что касается малого ракетного корабля, это серийный корабль, их должно было быть 11, теперь уже меньше. 12-й они, кажется, достраивают еще. Можем лишь констатировать тот факт, что он вышел из строя".

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Он также сказал, что восстановление этих кораблей может занять много времени из-за недостатка компонентов в РФ.

"Корабль - это сложный механизм, который состоит из многих элементов. И когда один из них выходит из строя - остальные вы также не можете применять в полном объеме. Когда они строили эти корабли, в них кроме металла, кабелей и экипажей, российского мало. Даже сварочные аппараты у них иностранного производства", - пояснил Плетенчук.

Пожар на двух российских кораблях одновременно: что известно

Утром, 8 апреля стало известно, что в Приморье Российской Федерации вспыхнул многофункциональный корабль снабжения "Екатерина Великая". Судно сошло с верфи всего три года назад. В результате инцидента есть погибший и раненые.

В этот же день в России произошел пожар на еще одном судне - малом ракетном корабле "Серпухов". По информации ГУР, из-за пожара полностью уничтожены средства связи и автоматизации корабля.

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