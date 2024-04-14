Бронетехнику захватчики пока не применяют, а пытаются действовать в пешем порядке.

Начальник Объединенного Координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отмечает, что в Херсонской области российские оккупанты проводят мощные ротации, свою активность они перенесли ближе к востоку.

Об этом она сказала в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о том, отмечается ли подготовка со стороны врага к наступлению на Херсонщине.

"Мы видим, что они проводят мощные ротации. Это означает, что у них не все очень хорошо и спокойно в их армии. И это мы знаем из-за того, что результаты нашего противодействия их штурмовым действиям приводят к большим потерям у них в подразделениях. И мы сейчас наблюдаем, что активность они акцентировано перенесли ближе к востоку. Даже в нашей зоне ответственности большая активность штурмовая в направлении Старомайорского, ближе все же Донецкой области", - рассказала Гуменюк.

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Поэтому, добавила она, наблюдается один штурм на Роботино и семь - на Старомайорском, что является большой разницей и концентрацией врага.

"Но характерно то, что бронетехнику они пока не применяют. Они пытаются действовать в пешем порядке, используют легкомоторные транспортные средства, баги, мотоциклы. А в этом смысле означает, что техника к чему-то готовится", - отметила пресс-секретарь.

На уточнение относительно тяжелой техники врага она отметила, что количество сконцентрированной техники известно, а также есть понимание относительно резервов, которые у них распределены различными эшелонами, потому что они не всю технику сосредотачивают ближе к линии фронта.

"Расположены они там уже длительное время и имели возможность обустроить себе места хранения техники и так далее. И именно поэтому нам важна вот это дальнобойная работа, которая уничтожит его (противника - УНИАН) вражеский потенциал до того, как он применит его в наступлении. Поэтому мы продолжаем точечную работу по глубоким тылам врага для того, чтобы ему не было что подтягивать себе как ресурс", - рассказала Гуменюк.

Новое наступление РФ на фронте

Как сообщал УНИАН, ранее издание Financial Times со ссылкой на украинских и западных чиновников заявило, что Россия, вероятно, таки планирует летом масштабное наступление на Украину.

Речь шла об атаке в конце весны или летом. Цель российских оккупантов - захватить больше территорий Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей. В то же время в FT отметили, что Киев обеспокоен перспективой возможного нападения России на Харьков.

Советник мэра временно оккупированного Россией Мариуполя Петр Андрющенко выразил мнение, что эта статья Financial Times не выдерживает взрослой критики, и что это хороший пример того "как не надо".

В частности, он отметил, что ничего нового здесь Украина не узнала, и подчеркнул, что подобные материалы дают иностранные средства массовой информации в потоке психологических атак, которыми пытается давить на наше общество Россия.

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