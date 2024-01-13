Там отметили, что раненым оккупантам невозможно помочь в прифронтовых госпиталях из-за отсутствия квалифицированных врачей.

Оккупационные войска РФ продолжают нести значительные потери в личном составе, задействованном на востоке Украины.

Об этом речь идет в свежей сводке Генштаба. "Только в период с 6 по 10 января этого года в госпитали и медицинские учреждения массово поступает личный состав, участвующий в боях во временно оккупированных Луганской и Донецкой областях", - говорится в сообщении.

Так, в населенные пункты Чернянка, Валуйки и Ровеньки Белгородской области из временно оккупированного Луганска прибыло более 300 оккупантов с тяжелыми травмами, в Белгород - почти 250 российских военных с крайне тяжелыми травмами, а в Москву и Калининград направлены около 150 военных, которым невозможно помочь в прифронтовых госпиталях из-за отсутствия квалифицированных врачей.

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"Полевые госпитали минобороны РФ переполнены и не справляются с количеством пострадавших военнослужащих, которые после мясных штурмов в большом количестве прибывают каждый день", - отметили в Генштабе.

Война в Украине: новости

5 января на Запорожском направлении ВСУ уничтожили две российские самоходные артиллерийские установки "Нона-С". Эта артиллерия предназначена для непосредственной огневой поддержки подразделений Воздушно-десантных войск на поле боя, ее основное оружие - миномет-пушка калибра 120 мм.

Реактивный артиллерийский комплекс HIMARS эффективно уничтожает технику и живую силу противника по всей линии фронта. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в Telegram.

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