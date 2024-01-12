Оккупанты ночного не могут с ними сделать.

Россия проявляет "импотентность" в борьбе с дронами Вооруженных сил Украины на левобережье Херсонской области.

Страна-террорист ничего не может с ними поделать. Эти "птички" успели уничтожить 90% техники оккупантов в районе Крынок, сообщает разведка Британии. Как известно, это один из тех участков фронта, что стал "поперек горла" Путину.

"Силы обороны Украины используют БПЛА, оснащенные боеприпасами и артиллерию для поражения техники российских войск. российские блогеры сообщают, что 90% техники РФ было уничтожено в районе Крынок", - говорится в заявлении Министерства обороны Великобритании.

Британские эксперты связывают это с нехваткой российских средств радиоэлектронной борьбы в этом районе.

Ситуация на левом берегу Херсонской области

По данным ISW, у российских войск на левом берегу Херсонской области усиливаются значительные проблемы с командованием и связью. Оккупанты по несколько часов ждут от командования разрешений на поражение артиллерией определенных целей, а командиры требуют предварительно предоставлять фото и видеоподтверждение этих целей.

Путину стали поперек горла "Крынки"

На днях BILD заявило, что плацдарм в крынках на левом берегу Херсонской области стал одной из самых больших ловушек для российских оккупантов от ВСУ за всю войну.

В то же время бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий заявлял, что Путину район "Крынки" стал "поперек горла". Он обратил внимание, что лидер РФ по меньшей мере четыре раза в своих речах акцентировал на важности захвата этого плацдарма.

От Крынков "с наших передовых позиций на левом берегу всего 60 километров до Перекопа", указывал Дикий, объясняя такой "интерес" президента РФ. Но пока что ВСУ крепко держатся за этот плацдарм, поэтому оккупанты разочаровывают диктатора, указывал он.

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