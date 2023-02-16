Марк Милли убежден, что агрессию РФ необходимо остановить "твердо, со сдерживанием и военной силой", однако, он допускает и переговоры.

Украине будет чрезвычайно трудно достичь полной победы над Россией и добиться освобождения всех захваченных территорий в 2023 году. Это возможно при условии фактического краха российской армии.

"Очень тяжело также Украине в этом году выгнать россиян с каждого дюйма оккупированных Россией территорий Украины… Нельзя сказать, что это не может произойти… Но это будет чрезвычайно сложно и будет означать фактически крах российского войска", - такой прогноз сделал глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли в интервью Financial Times.

Генерал убежден, что агрессию РФ необходимо остановить "твердо, со сдерживанием и военной силой".

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Вместе с тем Милли считает, что война России против Украины может завершиться переговорами, и окно возможностей для дипломатии может возникнуть в любое время.

Война в Украине - актуальные новости

Напомним, общие боевые потери России в Украине с 24 февраля 2022 года ориентировочно составляют 140 тысяч 460 человек личного состава. Также Россия потеряла: танков - 3296, боевых бронированных машин - 6517, артиллерийских систем - 2306, РСЗО - 466; средств ПВО - 239, самолетов - 298.

Известно, что российская армия продолжает наступать на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском.

Как писал УНИАН, в Генштабе заявили, что Россия провалила модернизацию крылатых авиационных ракет Х-101 и не смогла осуществить массированный прорыв украинской системы ПВО.