На отдельных участках фронта россияне достаточно эффективно действуют, но это не "обвал", акцентировал Павел Лакийчук.

У России есть тактические успехи на войне в Украине, однако говорить о прорыве обороны ВСУ и обвале фронта не стоит. Такое мнение высказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", капитан 1-го ранга запаса ВМС Украины Павел Лакийчук, передает "Еспресо".

"Несколько дней подряд ко мне обращаются с вопросом, посыпался ли фронт. Фронт не посыпался!" - заявил он.

По его словам, в случае прорыва обороны войска РФ вышли бы на оперативное пространство и продвигались на необороняемых территориях.

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"Свидетельством обвала фронта является то, что потери наступающей стороны резко уменьшаются, а той, что обороняется, растут на несколько порядков. Сейчас такого мы не наблюдаем", - добавил эксперт.

Он акцентировал, что на отдельных участках фронта россияне достаточно эффективно действуют, но это не "обвал".

"Ситуация очень сложная, многое зависит от ресурсов с обеих сторон", - констатировал Лакийчук.

Война в Украине: посыпался ли фронт

Напомним, генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что в Донецкой области украинский фронт посыпался: "Все мы знаем, я не открою военную тайну, если скажу, что фронт у нас посыпался. К сожалению, в Селидово уже зашли "*рки" и там закрепляются".

По мнени. директора информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергея Згурцаа, фронт в Украине трещит, но не сыпется: "Имеем 800 километров фронта, девять горячих участков из 11. Есть отступление из определенных наиболее сложных направлений, но фронт не сыпется. Вопрос в том, чтобы сохранить эту тонкую, натянутую линию нашей обороны так, чтобы не было прорыва противника".

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