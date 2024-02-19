В частности, на восточном направлении были уничтожены два российских самолета.

В течение суток Вооруженные Силы Украины мощно поразили позиции российских оккупантов, ударив, в частности по складам боеприпасов и по районам сосредоточения врага.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook, в течение суток враг нанес четыре ракетных и 52 авиационных удара, совершил 72 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры", – сообщили в Генштабе.

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В то же время течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, пункту управления и 10 зенитно-ракетным средствам противника.

Также на восточном направлении подразделениями Воздушных сил Вооруженных сил Украины были уничтожены два самолета врага: истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35С.

"Подразделениями ракетных войск нанесены удары по одному пункту управления, четырем складам боеприпасов и пяти артиллерийским средствам противника", – говорится в сообщении.

Сбивание российских самолетов

Утром в понедельник, 19 февраля, силы противовоздушной обороны сбили два российских самолета на восточном направлении. "Приземлили" истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35С.

Впоследствии командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил, что российские спасатели доложили, что пилот Су-35 дрейфует "лицом в воду" в Азовском море.

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