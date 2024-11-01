Враг, скорее всего, остановит продвижение с началом сезона дождей.

На восточном фронте ситуация остается чрезвычайно сложной, россияне продолжают давление на украинские Силы обороны и имеют успехи на разных направлениях, в частности, бои идут на Кураховском направлении и за город Селидово. Однако продвижение россиян может застопориться очень быстро – при одном условии, объяснил 24 Каналу полковник запаса ВСУ и военный эксперт Петр Черник.

В частности, как отметил Черник, настоящим прорывом назвать продвижение оккупантов нельзя, так как в таком случае прорывы врага должны доходить до третьей линии обороны и достигать 12-20 километров.

Он подчеркнул, что враг, скорее всего, остановит продвижение с началом сезона дождей, который прогнозируется уже через несколько недель.

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"Неделя – две дождей, и все меняется. Идем в контрбатарейные дуэли, здесь мы их на порядок опережаем", - объяснил Черник.

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По данным DeepState, российские оккупанты наступают на город Курахово в Донецкой области с разных сторон и имеют успехи. В частности, враг продвинулся вперед в районе села Максимильяновка, от которого до Курахово всего 8,5 километров по прямой, а также возле Константиновки, Победы, Новоукраинки и Богоявленки.

В конце октября генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко заявил, что в Донецкой области фронт "посыпался". По словам военного эксперта Сергея Грабского, в этом регионе противники не вышли на оперативное пространство, поэтому речь пока не идет об "обвале фронта".

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