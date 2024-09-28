Во время мирных переговоров каждая сторона конфликта должна идти на уступки, отметили журналисты.

Полномасштабная война в Украине против РФ зашла в тупик на поле боя и достигла самой опасной точки.

Война против российских оккупантов "достигла точки зрелости, которая также является самой опасной, говорится в статье El Pais. По мнению журналистов, будущее Украины и всей Европы будет неопределенным, если ее союзники просто поддадутся на шантаж агрессора:

"Как и в любых мирных переговорах, как известно Зеленскому, каждой стороне придется пойти на уступки. Но от чего нельзя отказаться, - так это от безопасности и сохранения свободной и суверенной Украины".

Важные новости Украины о войне - что сообщалось

Украинская разработала свой план победы над РФ. Президент Владимир Зеленский отправился в США и там, в частности, представил документ американскому лидеру Джо Байдену и кандидату в президенты Штатов Дональду Трампу.

Глава украинского государства также говорил, что второй саммит мира, на который планировали пригласить представителей России, должен поставить точку в войне. Мероприятие планировали провести уже этой осенью.

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