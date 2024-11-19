Эксперт рассказал, каких действий можно ожидать в ближайшем будущем со стороны российских военных.

Российские оккупанты имеют достаточно ресурсов для атак не только в районе Курахово, но и на других участках фронта, отмечает военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев. По его словам, ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины остается сложной, так как враг готов "сжигать в аду войны" свои ресурсы с целью получения территориальных достижений.

"Сейчас враг активно наступает на 7 участках фронта. Если противник возьмет под контроль территорию в районе Курахово, он проведет передислокацию сил и средств, усиливая штурмовые отряды, чтобы дальше двинуться в направлении Покровской агломерации", - отметил Селезнев в эфире "Эспресо".

Кроме того, по словам военного эксперта, такую ситуацию мы уже наблюдали после того, как оккупанты захватили Угледар. После недельного затишья Россия возобновила наступление, усложняя ситуацию у украинских военнослужащих в районе реки Сухие Ялы на юге от Курахово.

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Селезнев также подчеркнул, что врагу хватит ресурсов и для создания серьезных проблем южнее Часового Яра, в частности, в зоне риска находятся военнослужащие, защищающие Торецк. Это же касается и Купянского направления, и "в перспективе" Лиманского.

Другие новости о ситуации на фронте

Ранее УНИАН сообщал, что с фронта дезертировал целый полк оккупантов.

"Только из одной дивизии сбежало более тысячи человек, а всего в войне против Украины участвуют по меньшей мере два десятка дивизий (точные данные засекречены)", - добавляет издание.

Кроме того, россияне вошли в центр Часова Яра. Об этом заявляет аналитик BILD Юлиан Рёпке.

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