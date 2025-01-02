В 2024 году произошло больше боев, чем в 23-м, пик пришелся на второе полугодие.

Полномасштабная война РФ против Украины продолжается уже почти три года. Российские оккупанты постепенно продвигаются вперед, тогда как Силы обороны продолжают контролировать часть российской территории.

Телеканал Fox News проанализировал, как изменилась война за 2024-й год. Известно, что в этом году она стоила Украине колоссальных 278 миллиардов долларов помощи – в том числе почти 87 миллиардов долларов от Вашингтона.

Политика США изменила реальность войны для Украины

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2024 год начался с жарких дебатов в Конгрессе США относительно того, должен ли Вашингтон предоставлять больше военной помощи Украине. Этот процесс пролил свет на серьезные разногласия в Республиканской партии и глубокую зависимость Киева от военной поддержки США.

И месяцы обсуждений имели для Украины серьезные последствия – как в вопросе защиты от российских ракет, так и в вопросе противостояния российским атакам на фронте.

"В 2023 году Россия не смогла достичь никаких серьезных успехов, несмотря на огромное количество людей, которое Кремль уже давно может бросить в свою военную машину. Но политика 2024 года в США изменила реальность войны для Украины. Приостановление поставок не только значительно усилило уязвимость Украины на востоке, особенно в Донецкой области, но и усилило разочарование Киева, союзников по НАТО и тех, кто утверждал, что защита Украины отвечает интересам безопасности США", – говорится в материале.

Особое внимание получил запрет администрации Байдена на удары американскими ракетами дальнего радиуса действия по РФ, который президент в конце концов отменил в ноябре.

Усиление атак на мирные города и продвижение РФ на фронте

На протяжении всей полномасштабной войны против Украины Россия полагалась на ракеты и беспилотники, чтобы "жестоко расправиться со всей территорией Украины". Но в 2024 году Москва усилила свои воздушные атаки на города, особенно на востоке Украины, даже если это означало полное уничтожение городских районов.

После более чем года относительного застоя на линии фронта оккупационная армия РФ в мае открыла новый фронт на Харьковщине – части, освобожденной от россиян в 2022 году.

"В 2024 году произошло больше боевых действий, чем в 2023 году, хотя, согласно данным Института изучения войны, это произошло преимущественно во второй половине года, и за это Россия заплатила высокую цену", – пишут авторы.

Курская операция

В начале августа Украина неожиданно зашла на территорию Курской области РФ. Это была очевидная попытка отвлечь силы с восточного фронта на "домашнюю территорию Кремля" и получить козырь для мирных переговоров, когда придет время.

Операция Сил обороны стала крупнейшим нападением на Россию со времен Второй мировой войны. Примечательно, что РФ привлекает там не только свои войска, но и развернула контингент КНДР. Известно, что речь идет об около 11 000 северокорейских солдат – таким образом, Северная Корея стала первым иностранным государством, которое отправило свои войска в поддержку одной из сторон с начала российско-украинской войны.

Трамп и намерения завершить войну

Бывший президент США Дональд Трамп, которого избрали на новый срок, во время предвыборной кампании заявлял, что закончит войну еще до того, как вступит в должность. Но после победы на выборах уверенность республиканца в том, что он сможет это сделать, кажется, изменилась.

Выступая на своей первой пресс-конференции после избрания на второй срок, он сказал:

"Мы пытаемся остановить войну, эту ужасную, ужасную войну, которая продолжается в Украине с Россией. У нас есть небольшой прогресс".

Война в Украине: важные новости

С начала суток, 1 января, по состоянию на 22:00 на фронте произошло 125 боевых столкновений с противником. Об этом информирует Генштаб ВСУ. Больше всего вражеских атак было зафиксировано на Покровском направлении, где враг совершил 35 штурмовых и наступательных действий.

Мониторинговый проект DeepState сообщает, что в Нововасильевке, что к югу от Покровска Донецкой области, сложилась тяжелая ситуация. Враг преобладает в живой силе, и это, к сожалению, может стать решающим фактором.

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