Из-за врагов ранения получили более 100 гражданских врачей-украинцев.

За время полномасштабной войны российские захватчики повредили более 1 тысячи медицинских учреждений в Украине и убили 29 гражданских врачей.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины в социальной сети Facebook.

"С начала широкомасштабной войны враг целенаправленно пытается разрушить медицинскую систему в Украине. За 8 месяцев рашисты повредили более 1000 медучреждений. 29 гражданских врачей были убиты и более 100 получили ранения", - говорится в сообщении.

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В то же время было восстановлено более 300 поврежденных медучреждений.

Как сообщал УНИАН, 24 октября стало известно, что в больницах Украины официально будут работать капелланы. В условиях полномасштабной войны чрезвычайно важно внедрить целостный подход к оказанию медицинской помощи, который учитывает как физические, так и психосоциальные аспекты каждого пациента. К работе на должности "капеллан в здравоохранении" допускаются лица, получившие высшее образование по специальности "Богословие" или высшее духовное образование.

Зверства оккупантов на освобожденных территориях - важные новости

Армия Украины в конце августа пошла в контрнаступление. 16 сентября президент Владимир Зеленский рассказал, что освобождена почти вся Харьковская область.

Защитники нашего государства также освободили ряд населенных пунктов в Херсонской, Луганской и Донецкой областях.

26 октября в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий поделились, что на только что деоккупированных землях нашего государства эксгумировано около тысячи тел жертв.

В ведомстве подчеркнули, что открываются шокирующие факты зверств оккупантов - среди жертв противника не только военные, но и гражданские - дети и взрослые.

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