На Полесском направлении наступательных действий со стороны оккупантов не отмечено.

Российские войска осуществили бомбардировки приграничных населенных пунктов Копаны, Бухличи и верхний Теребежей на территории Беларуси.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В результате бомбовых ударов на белорусской территории никто не пострадал.

Там сообщают, что коварная провокация совершена с целью втягивания вооруженных сил Республики Беларусь в военную операцию против Украины на стороне России.

На Полесском направлении наступательных действий со стороны оккупантов не отмечено. Противник продолжает удерживать рубеж в районе населенных пунктов Полесское, Кухари, Бородянка, Андреевка, Мотыжин, Гореничи, Буча, Демидов. Проводил мероприятия по восстановлению боеспособности и осуществлял перегруппировку войск.

На Северском направлении враг пытается проводить наступательную операцию в полосе на направлениях н. п. Зазимья и Вишенки. На отдельных участках имеет частичный успех. С целью блокирования Чернигова с юго-западного направления, пытается занять н. п. Михайло-Коцюбинское и Шестовица.

На Слобожанском направлении враг сосредоточил силы в районах н. п. Северодонецк, Сватово, Купянск, Большая Писаревка, Московский Бобряк, Лебедин, но активных наступательных действий не проводит. Осуществляет перемещение резервов в Суммы.

На Донецком и Таврическом направлениях противник основные усилия сосредоточил на захвате украинских городов Мариуполь и Северодонецк.

На Южнобугском направлении враг удерживает ранее захваченный рубеж.

Отдельные подразделения противника закрепились в районах н. п. Степное, Щербаки и продолжают выполнение задач в районе н. п. Гуляй Поле.

Стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС ПКС РФ применены крылатые ракеты воздушного базирования по объектам на территории Украины в городах Луцк, Днепр, Ивано-Франковск. К нанесению ракетного удара привлекалось не менее шести самолетов Ту-95МС, осуществивших пуск не менее 10 крылатых ракет.

Враг безуспешно пытается восстановить пути логистического обеспечения своих подразделений.

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