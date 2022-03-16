По словам чиновника, обстрел идет не в Одессе, а под Одессой.

США наблюдают "повышенную военно-морскую активность" в северной части Черного моря со стороны российских сил.

Об этом сообщил журналистам CNN в среду высокопоставленный представитель министерства обороны США.

"Мы также своими силами наблюдали обстрелы некоторых городов, некоторых населенных пунктов за пределами Одессы, вблизи Одессы", — сказал чиновник.

По словам чиновника, обстрел идет не в Одессе, а под Одессой. Обстрел, по мнению США, ведется с российских военных кораблей в Черном море, добавил чиновник.

"Мы считаем, что это снова российские военные корабли в Черном море", — добавил чиновник. "Похоже, что в районе Одессы действительно ведутся морские обстрелы".

Напомним, США с НАТО отправляют Украине системы противовоздушной обороны.

Вас также могут заинтересовать новости: