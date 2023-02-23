Буданов отверг утверждения о том, что РФ пытается затянуть войну.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов спрогнозировал многие события весной, которые, вероятно, будут выдающимися в этой войне. В интервью "УП" он заявил, что в этот период Россия будет пытаться выполнить "задачу номер 1".

"То есть до 31.03.2023 – это очередной у них дедлайн - выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей", — пояснил Буданов.

Он добавил, комментируя сложную ситуацию в Бахмуте, что для нас стратегически важен каждый миллиметр нашей Родины, и это надо понять.

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"Я говорил много раз, опять же вам повторяю, что каждый потерянный метр, возможно, спасет жизнь одному-двум бойцам. Но вот при возвращении этого метра - это заберет жизнь у десяти бойцов", — заявил глава украинской разведки.

Кроме того, Буданов отверг утверждения о том, что РФ пытается затянуть войну. По его словам, это все наоборот, Россия хочет это как можно скорее закончить.

"Россия всячески пытается, насколько возможно быстрее закончить войну. Но их военный блок все еще пытается доказать, что "мы сможем, давайте ограничимся Донецкой и Луганской областями, но мы точно это сделаем, и останавливаем", — говорит он.

Разговоры о наступлении России

Возобновление наступления может начаться уже в феврале-марте, говорят люди, близкие к Кремлю. Эту информацию подтверждают в Украине и ее союзники, предполагая, что он может начаться до того, как Киев получит обещанные боевые танки из США и Европы.

Аналитики Института изучения войны также убеждены, что россияне спешат начать новое масштабное наступление, чтобы успеть до поступления тяжелой западной техники в Украину.

По мнению военного эксперта Олега Жданова, Россия уже начала свое крупное наступление в Украине и будет постепенно наращивать масштаб. Пик этой операции эксперт ожидает в марте.

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