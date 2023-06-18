По его словам, российские оккупанты уже стягивают резервы, а Украина пока зондирует ситуацию.

Военный эксперт Павел Нарожный прокомментировал информацию агентства Reuters о том, что сейчас Украина задействовала лишь 3 из своих 12 бригад во время контрнаступления. В эфире телемарафона на канале 1+1 он заявил, что то, что сейчас происходит, - это зондирование обороны противника.

"То есть мы бьем, военное руководство созерцает, делает какие-то выводы, а потом будут приниматься решения о переводе этих резервов. Поэтому еще впереди основная битва", - отмечает Нарожный.

Зато россияне уже вводят свои резервы, продолжил эксперт. Так, оккупанты перебросили свои войска с затопленных территорий Херсонской области на Бахмутское направление. Но и это не остановило наступление ВСУ.

Нарожный рассказывает, что сейчас боевые действия происходят на 1-2 оборонительной линии россиян, до 3-й ВСУ еще не дошли. На этих уровнях стоят оккупанты самого низкого "ранга".

Контрнаступление ВСУ 2023

В начале июня ВСУ начали активные бои на юге Украины, западная пресса уже окрестила эти бои началом контрнаступления украинских военных. Представители власти страны подтверждают информацию, что контрнаступление уже разворачивается, но деталей не раскрывают.

18 июня Reuters сообщил, что Евросоюз планирует ускорить поставки оружия в Украину для поддержки украинского контрнаступления.

Ранее Институт изучения войны сообщал, что ВСУ провели контрнаступательные операции на трех участках фронта.

Издание WP отмечает, что пока Украина накапливала оружие для контрнаступления, Россия потратила не менее семи месяцев на подготовку к нему: концентрировала резервы, артиллерийскую и авиационную поддержки, накапливала боеприпасы и горючее, а также закупала дополнительные запасы и дроны.

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