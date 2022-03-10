Реально потерь среди гражданских в Украине гораздо больше, считают в Управлении верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека.

В Украине с начала войны погибли 516 гражданских лиц, еще 908 получили ранения.

Об этом говорится в информационной справке Мониторинговой миссии ООН, которая есть в распоряжении УНИАН.

"С 4:00 утра 24 февраля 2022 года, когда началось вооруженное нападение Российской Федерации на Украину, до полуночи 8 марта 2022 года (местное время), Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) зафиксировало 1424 случая гибели или ранения гражданских лиц в Украине: 516 погибших и 908 раненых", - говорится в отчете.

В частности, 516 погибших: 98 мужчин, 60 женщин, 9 мальчиков и 5 девочек, а также 23 ребенка и 321 взрослый, пол которых не удалось установить.

Среди 908 раненых: 78 мужчин, 57 женщин, 12 девочек и 4 мальчика, а также 34 ребенка и 723 взрослых, пол которых не удалось установить.

При этом в Донецкой и Луганской областях выявлено 111 погибших и 462 раненых.

В других областях Украины (г. Киев, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Херсонской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Запорожской и Житомирской областях) - 405 погибших и 446 раненых.

"Большинство зафиксированных потерь среди гражданских лиц было вызвано применением взрывчатого оружия с широкой зоной поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары", - сказано в сообщении.

В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека считают, что реально потерь значительно больше.

Напомним, российские войска рано утром 24 февраля ворвались на украинскую территорию. Враг сначала бомбил военные объекты, а после этого атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Киев, Харьков, Чернигов и Мариуполь.

По сведениям Управления Верховного комиссара ООН по правам человека по состоянию на 9 марта, с начала войны России против Украины погибли 474 гражданских.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в городе уже погибли более тысячи человек.

Вас также могут заинтересовать новости: