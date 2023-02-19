К заявлениям Китая насчет войны в Украине стоит относиться с осторожностью, считает эксперт.

Китай рассчитывает, что во время войны в Украине с РФ в определенный момент украинская сторона и Запад будут готовы пойти на уступки.

Такое мнение высказал исполнительный директор фонда "Возрождение" Александр Сушко в эфире телемарафона. "Я бы отнесся с осторожностью к заявлениям Китая. Они не впервые говорят о том, что готовы оказать определенную посредническую помощь. Однако реалии заключаются в том, что им выгодно, чтобы Россия не потерпела здесь поражение", - отметил эксперт.

По его мнению, китайской стороне выгодно, чтобы Россия добилась какого-то успеха в этой войне. "Для них не так важна сама Россия и тем более не так важна Украина, но им важно, чтобы ослабел западный мир и, в первую очередь, Соединенные Штаты Америки. Поэтому они смотрят за этим конфликтом с интересом, и вряд ли мы можем рассчитывать на их искреннюю поддержку", - считает Сушко.

Видео дня

Однако, по словам Сушко, Китай действительно пытается убедиться, что Россия не будет увеличивать эскалацию ядерной угрозы.

"Китай, формально заявляя о своем нейтралитете и невмешательстве, может ждать истощения Украины и западной коалиции. Они рассчитывают, что в определенный момент и Украина, и Запад будут готовы пойти на уступки. Собственно этого они ждут, и именно об этом идет речь, когда они говорят о плане посредничества", - сказал Сушко.

Война России и Украины - что известно о позиции Китая по противостоянию

Как сообщал УНИАН, 18 февраля вице-президент Соединенных Штатов Америки Камала Гаррис предупредила Китай, чтобы тот не помогал России летальным оружием, которое может быть применено ею в войне против Украины. В США обеспокоены, что Пекин углубил свои отношения с Москвой после начала войны.

Также 18 февраля стало известно, что Китай готов презентовать собственные мирные предложения для Украины и России.

Вас также могут заинтересовать новости: