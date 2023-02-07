Ситуация в России становится все более непредсказуемой, отметил военный эксперт.

Война в Украине продолжается, и в Кремле из-за нее назревают серьезные конфликты.

Возможны конфликты между российским президентом Владимиром Путиным и его окружением, рассказал военный эксперт Олег Жданов телеведущей Наталье Мосейчук. По его словам, ситуация в РФ чем дальше становится все более непредсказуемой.

"...Опять же, если мы вспомним слухи, которые выходят из ворот Спасской башни (проездная башня московского Кремля, выходящая на Красную площадь - Ред.), то там конфликты тоже назревают, и я скажу, что это очень серьезные конфликты между Путиным и его окружением", - заявил Жданов.

Как война Путина против Украины "аукнулась" самому президенту РФ - это стоит знать

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский говорил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу и командующий российскими оккупантами в Украине Валерий Герасимов совершили в России мини-переворот, и это стало для Владимира Путина очень серьезным поражением. Эксперт отметил, что опущенный "пахан" - уже не "пахан". Пионтковский подчеркнул, что прежнего Путина уже нет.

По словам политолога, после мини-переворота Герасимова назначили командующим оккупационных войск не для победы над украинским государством.

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