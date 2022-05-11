Всеобщая мобилизация в России не будет объявлена, считает журналист.

Президент Российской Федерации Владимир Путин изменит войну на территории Украины.

Глава РФ будет переходить к противостоянию на истощение, поделился прогнозом в интервью одному из каналов украинский журналист Евгений Киселев.

По его мнению, Путин не объявит в РФ всеобщую мобилизацию, но сможет "наскрести" в стране какое-то количество людей, которых потом будет использовать как пушечное мясо.

"…Я думаю, что дальше примерно следующее: …Путин будет переходить к войне на истощение…, потому что ресурсов у Путина все-таки пока что еще немерено - у него есть и ракеты, и танки…", - заявил собеседник.

Напомним, рано утром 24 февраля войска России вторглись в Украину.

Враги сперва бомбили военные объекты, а потом обстреливали и гражданские. Украинские военные давали оккупантам достойный отпор.

10 мая бывший ротный батальона "Айдар" Евгений Дикий сказал, что для противника принципиально важным в Украине является выход к захваченной части Донбасса - так называемым "ДНР" и "ЛНР".

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