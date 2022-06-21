Передача тел состоялась в Запорожской области.

Украина вернула тела еще 35 погибших защитников.

Как сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, передача тел состоялась в Запорожской области.

"В Запорожской области состоялась очередная операция по передаче тел погибших военнослужащих. Украина вернула тела 35 своих защитников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что процесс возвращения тел погибших украинских военных продолжается и происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Как сообщал УНИАН, 14 июня тела 64 павших защитников "Азовстали" передали Украине. Обмен состоялся в Запорожской области. Таким образом Россия передала Украине в общей сложности 282 тела. Чтобы их опознать, родственники должны пройти ДНК экспертизу. Состояние тел таково, что на опознание уйдут месяцы. В полку "Азов" для защитников Мариуполя предлагают создать мемориал в знаковом месте столицы, чтобы украинцы и иностранцы могли отдать дань уважения бойцам и увидеть, какой ценой нам дается победа.

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