Дипломат подчеркнула, что процесс мирного урегулирования зависит от политической воли россиян.

Посол Федеративной Республики Германии в Украине Анка Фельдгузен заявляет, что пока Россия не демонстрирует политической воли для прекращения войны против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Фельдгузен сказала в ходе онлайн-дискуссии Киевского форума, организованного фондом "Открой Украину".

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В частности, посол подчеркнула, что хочет увидеть завершение войны, которую начала Россия, чтобы Украина снова стала спокойным государством на благо граждан и всей страны.

"Мы собираемся продолжать прилагать усилия в 2021 году так же, как мы это делали в 2020 году. Это непростой путь, полный разочарований. Как мы видели, нам не удалось достичь имплементации некоторых решений Парижского саммита", - заявила Фельдгузен.

Она напомнила, что с украинской стороны были открыты два новых контрольных пункта въезда-выезда - "Счастье" и "Золотое", но выразила сожаление, что со стороны России они не были открыты. "Это те вопросы, над которыми мы должны работать", - сказала посол.

"Но, в итоге, весь этот процесс зависит от политической воли россиян. И захотят ли они закончить войну? Пока мы не видим такой политической воли", - подчеркнула посол.

При этом, по ее словам, Германия будет продолжать делать небольшие шаги и все, что станет возможным, для того, чтобы минимизировать гуманитарные последствия на востоке и в итоге положить конец войне.

Работа КПВВ на Донбассе: что известно

Все КПВВ на линии разграничения сейчас функционируют ежедневно с 08:00 до 16:00. В то же время оккупанты и далее продолжают блокировать дорожные коридоры напротив контрольных пунктов въезда-выезда "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка".

Ежедневно пропускные операции осуществляются только в КПВВ "Станица Луганская". В КПВВ "Новотроицкое" пропуск возобновляется дважды в неделю - в понедельник и пятницу, когда оккупанты разблокируют движение по дорожному коридору.

В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине подчеркнули, что в прошлом месяце количество пересечений КПВВ на Донбассе составляло всего 3% от 1,1 млн пересечений в ноябре 2019 года.

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Автор: Виталий Саенко