Захватчики, в частности, тщетно пытались улучшить свое тактическое положение в районе ряда населенных пунктов, отметили в Генштабе ВСУ.

Российские оккупанты пытались восстановить утраченное положение в районе трех населенных пунктов - Клещиевки, Авдеевки и Новодаровки, но потерпели неудачи.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, за прошедшие сутки произошло 38 боевых столкновений. По его данным, на Бахмутском направлении враг тщетно пытался восстановить утраченное положение в районе Клещиевки Луганской области.

"...на Авдеевском и Марьинском направлениях противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Авдеевки Донецкой области и улучшить тактическое положение в районе Новоселовки и восточнее Степного", - говорится в сообщении и отмечается, что враг совершил более 10 неудачных атак в районе Марьинки Донецкой области.

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На Запорожском направлении оккупанты тщетно пытались восстановить утраченное положение в районе Новодаровки Запорожской области и улучшить тактическое положение в районе западнее Вербового.

В то же время на Купянском и Лиманском направлениях противник наступательных (штурмовых) действий не вел. На Шахтерском направлении - тоже.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - отметили в Генштабе.

Кроме того, сообщается, что на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают вражеские склады и успешно наносят удары по тылам противника.

Война в Украине - последние новости, которые стоит знать

Ранее израильский военный эксперт Давид Гендельман высказал мнение, что российские оккупационные войска пока не готовы к тому, чтобы начать новую наступательную кампанию. Им сейчас более или менее хватает сил и техники для обороны, тогда как для наступления этих ресурсов нужно гораздо больше.

Гендельман напомнил, что россияне уже пытались наступать на Купянском и Лиманском направлениях. Несмотря на то, что враг имеет там довольно большую группировку, каких-то успехов у оккупантов не было.

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