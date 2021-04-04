Украинские военные вовремя нашли и обезвредили взрывчатку.

На этой неделе в районе поселка Широкино вражеские войска активизировали свои действия и использовали запрещено Женевскими конвенциями вооружение.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС.

Как сообщается, на днях в рамках ответственности одного из подразделений отдельной бригады морской пехоты было обнаружено самодельное взрывное устройство – детский игрушечный самолет, начиненный взрывчатым веществом.

"Прилетел по ветру со стороны противника. Казалось, безобидная детская игрушка. При стягивании кошкой сдетонировала", - говорится в сообщении.

Подобные случаи применения противником самодельных взрывных устройств не являются единичными в районе проведения операции Объединенных сил.

Сообщается, что с 2014-го на Востоке страны зафиксировано более 300 инцидентов с применением противником самодельных взрывных устройств. Как и противопехотные мины, они являются оружием не избирательного действия и продолжают наносить большой ущерб не только военным, но и гражданскому населению.

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Автор: Екатерина Лиманская