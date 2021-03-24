Боевики в течение 23 марта 10 раз нарушали режим прекращения огня. Среди украинских военных без раненых и погибших.
Об этом сообщили в штабе Операции Объединенных сил.
Читайте такжеСутки на Донбассе: боевики били по украинским позициям из минометовТак, вблизи Водяного зафиксировали обстрел из гранатометов различных типов и стрелкового оружия, а возле Авдеевки — еще и из крупнокалиберных пулеметов. В штабе отмечают, что в целом больше всего обстрелов зафиксировали возле Авдеевки.
Возле Шумов боевики стреляли из ручных противотанковых гранатометов, возле Гнутового — из станковых противотанковых гранатометов, Широкиного — из стрелкового оружия, возле Славного — из стрелкового оружия и автоматических станковых гранатометов.
В штабе говорят, что основной целью таких действий боевиков является провоцирование украинских подразделений на открытие огня. О нарушении "тишины" боевиками сообщили представители миссии ОБСЕ.
С начала 24 марта обстрелов не фиксировали.
Ситуация на Донбассе: что известно
- Новое перемирие заработало с 27 июля 2020 года, и в течение первых месяцев на Донбассе действительно существенно уменьшилось количество обстрелов. Зато сейчас наблюдается новое обострение. До сих пор за время «перемирия» от обстрелов боевиков погибли 18 военных.
- Военные подрываются на взрывных устройствах. По данным Минобороны, по состоянию на 2019 год на подконтрольной Украине территории Донбасса было заминировано примерно 700 тысяч гектаров.
- Последнее время ситуация на Донбассе обострилась, а количество обстрелов со стороны боевиков увеличилось. Третьего марта боевики так называемой «ДНР» заявили, что получили разрешение на открытие огня на опережение «для подавления огневых точек противника».
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