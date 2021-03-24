В штабе говорят, что основной целью таких действий боевиков является провоцирование украинских подразделений на открытие огня.

Боевики в течение 23 марта 10 раз нарушали режим прекращения огня. Среди украинских военных без раненых и погибших.

Об этом сообщили в штабе Операции Объединенных сил.

Читайте такжеСутки на Донбассе: боевики били по украинским позициям из минометовТак, вблизи Водяного зафиксировали обстрел из гранатометов различных типов и стрелкового оружия, а возле Авдеевки — еще и из крупнокалиберных пулеметов. В штабе отмечают, что в целом больше всего обстрелов зафиксировали возле Авдеевки.

Возле Шумов боевики стреляли из ручных противотанковых гранатометов, возле Гнутового — из станковых противотанковых гранатометов, Широкиного — из стрелкового оружия, возле Славного — из стрелкового оружия и автоматических станковых гранатометов.

В штабе говорят, что основной целью таких действий боевиков является провоцирование украинских подразделений на открытие огня. О нарушении "тишины" боевиками сообщили представители миссии ОБСЕ.

С начала 24 марта обстрелов не фиксировали.

Ситуация на Донбассе: что известно

Новое перемирие заработало с 27 июля 2020 года, и в течение первых месяцев на Донбассе действительно существенно уменьшилось количество обстрелов. Зато сейчас наблюдается новое обострение. До сих пор за время «перемирия» от обстрелов боевиков погибли 18 военных.

Военные подрываются на взрывных устройствах. По данным Минобороны, по состоянию на 2019 год на подконтрольной Украине территории Донбасса было заминировано примерно 700 тысяч гектаров.

Последнее время ситуация на Донбассе обострилась, а количество обстрелов со стороны боевиков увеличилось. Третьего марта боевики так называемой «ДНР» заявили, что получили разрешение на открытие огня на опережение «для подавления огневых точек противника».

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Автор: Виктория Гордиенко