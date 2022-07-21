Никакие псевдореферендумы россиян на оккупированных территориях не остановят военные действия.

Российско-украинская война может закончиться только на условиях Украины, это означает, что оккупанты должны покинуть всю территорию нашего государства.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк во время всеукраинского телемарафона.

"Никак иначе война России в Украине не может закончиться, как на условиях Украины. А это значит, что Россия должна покинуть всю территорию Украины. Вся территория Украины должна быть украинской и только украинской", - сказал он.

По его словам, никакие псевдореферендумы россиян на оккупированных территориях не остановят военные действия.

"Любые фиктивные референдумы или любые другие юридические форматы, которые Россия может предложить на этих территориях, не имеют никакого смысла. Все понимают сегодня и будут понимать, что это просто аннексия чужой территории. Поэтому война будет идти, пока эти территории не будут освобождены, и они никогда никем не будут признаны русскими", - сказал он.

Также он прокомментировал заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, что "географические" задачи российского вторжения в Украину изменились, теперь это не только созданные Россией террористические группировки "ДНР" и "ЛНР" в пределах Донецкой и Луганской областей Украины, но и "ряд других территорий".

"Заявление Лаврова - это сугубо пропагандистское заявление, рассчитанное на внутренний рынок. На сегодняшний день Министерство иностранных дел РФ очень непрофессионально работает и постепенно начинает говорить правду о том, какой тип войны Россия ведет в Украине. Есть всего две цели войны. Во-первых, глобальная цель, которую они изначально не декларировали, но к которой все шло. Это уничтожение украинской государственности, захват Киева, захват центра правительственного квартала, уничтожение правительства и уничтожение государственности Украины как таковой. Все эти "денацификации", "демилитаризации" - это общие пропагандистские клише, которые нужны были, чтобы оправдать свои действия", - сказал он.

Вторая цель, о которой откровенно заявил Лавров, это территориальные претензии к Украине. Россия хочет просто захватить нашу страну.

"То есть зашла классическая средневековая армия захватчиков в чужую страну и частично захватывает ее территорию. Нет никаких других целей. Они хотят зайти на нашу территорию, забрать определенное количество гектаров нашей земли, уничтожить там все, что касается Украины, включая города и села, выгнать наших людей или переселить их в Россию в лагеря и после этого на этой уничтоженной земли просто построить еще один Донецк и Луганск в том виде, который они имели последние восемь лет", - добавил Подоляк.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров вчера, 20 июля, заявил, что "географические" задачи российского вторжения в Украину изменились теперь это не только созданные Россией террористические группировки "ДНР" и "ЛНР" в пределах Донецкой и Луганской областей Украины, но и "ряд других территорий".

Лавров пригрозил, что если страны Запада продолжат поставлять Украине дальнобойном оружии, то географические задачи российских военных будут расширяться.

По его словам, Россия не может допустить, чтобы "на той части Украины, которую будет контролировать Зеленский", находилось оружие, которое представляет угрозу "нашей территории и территории тех республик, которые объявили о своей независимости, тех, которые хотят определить свое будущее самостоятельно".

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